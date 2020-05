Le château-fort de Sedan passe au privé

Le groupe Alfran succède à la société d'économie mixte "Château et Compagnie" pour exploiter le plus grand chateau-fort d'Europe et organiser le festival médiéval de Sedan.

Le groupe de conseil et de gestion de sites touristiques Alfran sera le nouvel exploitant à compter du 1er juin et pendant 8 ans. Il succède à la société d'économie mixte "Château et compagnie". La décision a été validée par le conseil municipal de ce lundi 4 mai 2020.

Le nouveau délégataire s'engage à investir un million d'euro dans l'entretien et la restauration du plus grand château fort d'Europe en 8 ans, à réaménager les parcours de visites et à organiser des visites guidées et théâtralisées ainsi que des ateliers pédagogiques. Alfran prévoit également d'installer un escape-game dans le Bastion du Roy.

Alfran, qui sera également le nouvel organisateur du festival médiéval, se fixe pour objectif de dépasser les 100 000 visiteurs (60 000 actuellement). Le tarif du billet d'entrée doit passer de 9,50 euros à 11,40 euros d'ici 2028. La délégation de service public coûtera 329 000 euros par an à la ville de Sedan contre 280 000 euros actuellement.