Le château Le Rocher Portail se transforme en école des sorciers pour les vacances de la Toussaint

Tous à vos baguettes magiques ! Une véritable école des sorciers ouvre ses portes en Ille-et-Vilaine pendant les vacances de la Toussaint. Ce que l'on pourrait appeler le Poudlard breton se situe au château Le Rocher Portail sur la commune de Maen Roch. Et la magie opère avant même d'entrer dans le château… "Les visiteurs recevront chez eux une lettre, comme dans Harry Potter, une lettre d'admission à l'école des sorciers", confie Manuel Roussel, propriétaire des lieux. Une fois arrivés, les apprentis sorciers seront accueillis dans une grande salle de banquet, spécialement réaménagée pour l'évènement. "Les professeurs de magie les attendront à cet endroit là."

La future salle de banquet avant l'installation des décorations... © Radio France - Manuel Roussel

Les éléments décoratifs imaginés par le propriétaires © Radio France - Manuel Roussel

Tout le château se transforme …

Mais ce n'est pas uniquement pour le banquet magique que les visiteurs recevront une invitation. C'est bel et bien tout le château qui se transforme. "On a transformé des chambres, aménagé des endroits pour créer une vraie ambiance magique." Les visiteurs pourront aussi profiter d'activités pour le moins insolites, comme "des cours de balais volant", s'amuse Manuel Roussel.

Apprenez à voler sur un balais à l'école des sorciers du château Le Rocher Portail © Radio France - Manuel Roussel

Apprenez à voler sur un balais à l'école des sorciers du château Le Rocher Portail © Radio France - Manuel Roussel

… et dévoile de nouvelles pièces

Pour l'évènement, de nouvelles pièces du château se dévoilent aux visiteurs. "Exceptionnellement, on ouvre les dortoirs des garçons, la bibliothèque, et les salles de classe du château car oui, dans le temps, le château abritait une vraie école." Et ce n'est pas tout. Dans l'esprit de Manuel Roussel, les idées fusent. "Je réfléchis en ce moment à proposer une arrivée vraiment spectaculaire aux visiteurs… mais je ne suis pas sur que cela pourrait être réalisable." Démonstration de l'idée en image…

A chaque nouvelle idée, Manuel Roussel en fait un montage photo © Radio France - Manuel Roussel

Un moyen d'amortir les dépenses

Si le but est avant tout de faire rêver les visiteurs, Manuel Roussel n'en oublie pas l'enjeu économique. "Vous n'imaginez pas les sommes d'argent que je dépense pour entretenir ce château. C'est très dur, surtout pour un propriétaire privé comme moi. Alors, je n'ai pas d'autre choix que de me renouveler et de proposer toujours de nouvelles idées pour attirer un nouveau public." Pour ce projet d'école des sorciers, Manuel Roussel a investi 1 million 200.000 euros.

Deux formules seront proposées aux visiteurs : un pass journée à 29 euros ou un pass journée + soirée et dîner au château. Pour ça, comptez 99 euros.

Les inscriptions en ligne seront ouvertes mi-septembre.