Le Chateau Musée de Gien accueille une exposition du peintre Paul Tavernier

Le Château Musée de Gien sur les hauteurs de la ville, présente durant deux mois, une exposition autour du peintre Paul Tavernier. Un artiste méconnu du grand public mais qui a beaucoup peint. Des peintures animalières, des scènes de vénerie et beaucoup de portraits.

ⓘ Publicité

Paul Tavernier est né à Paris en 1852, il est mort en 1943 à Fontainebleau, à l'âge de 91 ans. Le vernissage de l'exposition a eu lieu jeudi dernier, en présence de l'un de ses descendants. Thierry Hellouin de Ménibus qui a fondé en 1998, l'association Paul Tavernier pour faire connaitre son oeuvre et le parcours de son aïeul.

Thierry Hellouin de Ménibus ((à droite) l'arrière petit-fils de Paul Tavernier assistait au vernissage de l'exposition - Lydie Lahaix

Devant les visiteurs, il explique qu'il l'a un peu connu, mais il avait 6 ans quand il est mort. Thierry Hellouin de Ménibus insiste sur la justesse et la rigueur de l'artiste qui l'impressionnent. "Quand il peint un chien par exemple, c'est ce chien là et pas un autre, autrement dit il fait un dessin d'observation dans lequel tout doit passer, le caractère, la personnalité, c'est pareil quand c'est un portrait, cela passe par un dessin d'une intransigeance totale".

Le peintre de la nature et de la vénerie

L'exposition présente près de quatre-vingts tableaux, croquis et esquisses. Pour Marie-Pierre Lemen la responsable du Château Musée de Gien, elle est évidemment parfaitement adaptée au lieu. "On navigue entre différents sujets, il y a les animaux qui chassent comme le chien mais aussi ceux qui aident l'homme comme les chevaux et puis il y a la nature et les animaux chassés tels que les cerfs".

Une huile sur toile intitulée "Conversation entre experts" - Lydie Lahaix

Titre de l'oeuvre "Hallali sur pied devant les murs de Fontainebleau" (huile sur toile) © Radio France - Lydie Lahaix

Cette exposition a été conçue et imaginée avec l'Association Paul Tavernier dont Denis Gallet est le vice-président. Son grand-oncle était un ami de l'artiste, Et il possède lui même plusieurs des tableaux que le public va découvrir dans les trois salles du musée.

Le peintre animalier

Denis Gallet explique admirer sa peinture, que cela soit dans la technique, le dessin, le fusain, le pastel, l'huile ou l'aquarelle. "Il maitrise tout cela merveilleusement bien", de même que dans la taille des oeuvres. "Vous pouvez voir des petits tableaux de 20-25 centimètres et vous avez à Fontainebleau dans la salle des fêtes du théâtre un tableau qu'il a offert à la Ville quand il était conseiller municipal. Ce tableau représente le roi Louis XV à la chasse et il mesure 5 mètres de haut sur presque 3,50 m de large".

L'exposition présente aussi quelques objets personnels de ce qui était l'atelier de Paul Tavernier, il y a sa palette et quelques pots de peinture. Paul Tavernier est mort il y a 80 ans. Il a beaucoup peint et de son vivant il y a eu "beaucoup de reproductions que l'on retrouve souvent dans les ventes à de petits prix" reconnait Thierry Hellouin de Ménibus.

Quelques objets personnels de son atelier sont présentés dans l'une des trois salles d'exposition - Lydie Lahaix

"Avec notre association et toutes les techniques maintenant de communication, on nous contacte plus facilement. La semaine dernière, une dame m'a appelé de Santa Barbara aux Etats-Unis ! Donc maintenant les gens ils envoient des photos et nous répondons. Cela fait vraiment progresser la notoriété de l'artiste".

L'exposition est proposée par le Conseil départemental du Loiret au Château Musée de Gien - Lydie Lahaix

L'exposition Paul Tavernier "Du peintre animalier au portraitiste" est à découvrir au Château Musée de Gien, jusqu'au 17 septembre. Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 à 18h. Le Château Musée de Gien qui accueille 18.000 visiteurs chaque année.