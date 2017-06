Le château-musée de la chasse de Gien inauguré par Valéry Giscard d'Estaing

L'ancien président de la République est venu à Gien, hier. Il a inauguré officiellement le château-musée de la chasse, qui a rouvert le 22 avril dernier.

C'est en amoureux de la chasse, de l'histoire, et du tourisme que Valéry Giscard d'Estaing a accepté l'invitation du château-musée de Gien. Malgré son grand âge, 91 ans, il pratique toujours la chasse en Afrique (il se félicite d'avoir abattu un grand koudou, l'année dernière, en Namibie) mais aussi dans la région, qu'il connait bien puisqu'il vit dans le Loir-et-Cher.

Hier, il a pu découvrir le château-musée de Gien, rénové après 5 ans de travaux qui ont coûté 9 millions d'euros, dont 8 payés par le départemental, propriétaire des lieux. L'ancien président a pu apprécier les collections à l'ancienne (trophées, armes, tenues traditionnelles, matériel de chasse) et les nouveautés technologiques.

Un grand amateur de chasse

C'est d'ailleurs un Valéry Giscard d'Estaing curieux, intéressé, qui a déambulé, lentement, dans les allées du musée. "C'est un homme vraiment cultivé", confie Françoise Reginster, en charge des collections du musée. "Il a montré un grand engouement pour le film sur la vénerie, notamment. Il aime la chasse à courre, et il a trouvé que le film était très qualitatif." François Reginster ne s'est pas laissée toutefois impressionnée par son visiteur du jour : "C'est un honneur, oui. Mais il est traité comme tout visiteur qui porte un intérêt à nos collections !"

Valéry Giscard d'Estaing a apprécié sa visite. Il a trouvé le musée "superbe et remarquablement bien présenté". Il espère qu'il sera "visité mais pas trop. Il ne faut pas chercher la foule pour la foule. Il faut vraiment garder ça pour les gens qui sont capable de le goûter, de le connaître." L'ancien président de la république a rappelé qu'il chasse toujours, en Sologne, "dans le Loiret-sud, si je puis dire. J'aime beaucoup le Loiret." Il a raconté ses souvenirs de chasse, à Chambord, notamment, où il avait invité plusieurs têtes couronnées européennes à participer aux chasses présidentielles.

11.000 visiteurs en 2 mois

A Gien, Valéry Giscard d'Estaing a insisté sur la qualité des visiteurs, plutôt que la quantité. Mais il y a tout de même une réalité économique pour le Conseil Départemental et son président Hugues Saury. "On est presque à 11.000 visiteurs en deux mois", se réjouit-il. "On s'était fixé un objectif ambitieux de 30.000 visiteurs la première année. Tel que c'est parti, nous n'aurons pas trop de difficultés à atteindre ce chiffre."

Le château-musée de Gien pourrait bientôt s'enrichir d'une nouvelle pièce : un trophée d'un grand cerf, chassé en Sologne il y a deux ans, par Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la république est lui reparti avec une assiette de la faïencerie de Gien.