Le Châtelet : la fête du feu samedi et dimanche

C'est la fête du feu ce weekend au marché des potiers au Châtelet (Cher). 3eme édition. Cette fête met à l'honneur les métiers du feu. Vous pourrez voir différents artisans d'art travailler : un ferronnier, des fileuses de verre notamment.

L'une des attractions de cette fête du feu, c'est la cuisson de poteries dans un four traditionnel. Susane Jenssen l'a construit il y a 21 ans en arrivant au Châtelet. Des briques réfractaires, un foyer dans lequel on allume le petit bois, le chêne prendra la suite pour atteindre des températures très élevées : "Le plus chaud, c'est 1.350 °, explique, Susane, la cuisson dure entre 12 et 16 heures. On ne peut jamais prévoir exactement. Cela dépend des conditions atmosphériques, de la qualité du bois. s'il est bien sec ou pas. Dimanche à 15H00, on ouvrira le four. Pour moi, c'est toujours la surprise de découvrir les teintes qu'auront prises les poteries. C'est comme si c'était Noël !".

Quelques poteries réalisées par Susane Jenssen © Radio France - Michel Benoit

Pas moins de 200 poteries ont été enfournées. Pendant toute la cuisson, on se relaie autour du four, on discute, on mange, on boit un peu. Le public est le bienvenu dès 6H00 du matin ce samedi pour le premier allumage.

Des épis de faitage, destinés à être placés au sommet des maisons. © Radio France - Michel Benoit

Vous pourrez tester la hutte de sudation comme celle des amérindiens autrefois : "C'est une grande première pour nous, affirme Susane. On va d'abord la construire avec du bois et des couvertures épaisses. Ensuite on fera chauffer les pierres qu'on mettra à l'intérieur. Si vous voulez tester, prévoyez deux serviettes : une pour l'intérieur, et une pour l'extérieur." Vous pourrez, entre autres animations découvrir le travail d'un ferronnier d'art et de deux fileuses de verre : "Elles chauffent des baguettes de verre au chalumeau pour aboutir à la réalisation de perles de différentes couleurs. Ou autre chose. C'est un travail très délicat" décrit Susane. Vous pourrez aussi aborder une technique japonaise de cuisson des poteries : le raku. Une marche aux lampions est prévue à 20H ce samedi soir. Si la capitale de la poterie dans le Cher est La Borne, le village des potiers du Châtelet veut montrer qu'il est toujours bien vivant. Un septième potier s'y installera en début d'année prochaine.