Le chef breton Hugo Roellinger sacré cuisinier de l'année 2022 par Gault&Millau

Olivier et Hugo Roellinger.

Le chef breton Hugo Roellinger a été consacré lundi soir "cuisinier de l'année 2022" par le deuxième guide gastronomique Gault&Millau. Une récompense pour saluée sa cuisine "libre et durable qui pulvérise les codes".

Le chef de 33 ans ans, à la tête du restaurant doublement étoilé "Le Coquillage" à Saint-Méloir-des-Ondes entre Saint-Malo et Cancale, marche donc de plus en plus dans les pas de son père Olivier Roellinger.

Alchimie des abysses marins, son assiette raconte la baie de Cancale, les sortilèges du Mont-Saint-Michel et les croyances de l'arrière-pays celtique. Hugo Roellinger "ne s'affranchit pas des codes, il les pulvérise, il les disperse façon puzzle, il ventile", écrit Gault&Millau dans un communiqué.