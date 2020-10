Le chef catalan Albert Boronat en Estonie ce jeudi pour le concours "Bocuse d'Or Europe"

"Ça peut marquer un avant et un après dans une carrière de cuisinier." Le plus français des chefs catalans se prépare à un vrai combat des Titans, dans ce qui ressemble furieusement aux Jeux Olympiques de la Gastronomie. Le chef cuisinier de l'enclave espagnole de Llivia représente l'Espagne demain aux "Bocuse d'Or" Europe.

Au menu : de la caille estonienne et du poisson-chat

Depuis trois mois, le chef sait ce qu'il va devoir cuisiner : un plat à base de caille estonienne et un autre à base de poisson-chat, le tout à la mode de son terroir, celui de la Cerdagne. "On s'est préparé au restaurant mais on est aussi allé à Barcelone, où on avait la même disposition que lors du jour J" explique le chef. Il faut dire que l'entrainement est très important, puisqu'il ne s'agit pas de faire un seul plat. "On doit réaliser 28 plats, 14 de caille et 14 de poisson-chat" résume tranquillement Albert Boronat. Les assiettes seront dupliquées par le chef et son commis, un jeune de son équipe qui a 22 ans.

Les résultats connus vendredi soir

Gagner serait "une consécration" résume l'ancien élève d'Alain Ducasse. "C'est comme un Oscar en cuisine". Il démarre sa compétition à 7 heures 30, heure française. On connaîtra les résultats à l'issue de la délibération du jury vendredi soir.

Mais que les catalans se rassurent : s'il gagne, Albert Boronat ne quittera pas sa Cerdagne. "la région est trop belle pour partir !"