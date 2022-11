Le chef Christophe Dufossé remporte le Gault&Millau d'or, sept autres lauréats dans la région

On se régale dans la région ! Huit établissements du Nord et du Pas-de-Calais viennent d'être récompensés ce lundi par le célèbre guide Gault&Millau. C'est le chef calaisien Christophe Dufossé qui remporte la plus prestigieuse récompense.

Le chateau de Beaulieu vient d'être réaménagé par le chef Dufossé. © Radio France - Studio Helle Il accumule les récompenses. Après avoir décroché cette année une étoile au guide Michelin, le chef Christophe Dufossé, vient d'être décoré du Gault&Millau d'or Hauts-de-France 2022, ce lundi 7 novembre. Le Calaisien a pris l'année dernière les commandes du Château de Beaulieu, à Busnes, près de Béthune, qu'il a entièrement réaménagé. ⓘ Publicité Huit établissements du Nord et du Pas-de-Calais décorés Sept autres établissements de la région ont été récompensés par le célèbre guide jaune, dont une grande partie dans la métropole lilloise. Voici la liste des lauréats : Prix Grand de Demain Hauts-de-France 2022 : Diego Delbecq – Rozó (Marcq-en-Barœul)

Prix Jeune Talent Hauts-de-France 2022 : Félix Robert – Arborescence (Croix)

Prix Techniques d’Excellence Hauts-de-France 2022 : Ismail Guerre-Genton – Empreinte (Lambersart)

Prix Sommelier Hauts-de-France 2022 : Simon Peru – Rouge Barre (Lille)

Prix Cuisine de la Mer, des Lacs et des Rivières Hauts-de-France 2022 : Camille Delcroix – Bacôve (Saint-Omer)

Prix Jeune Talent Service en salle Hauts de France 2022 : Fabien Bigaillon – Chez Justine (Valenciennes)

Prix Accueil Hauts de France 2022 : Equipe de Damien Laforce – Le Braque (Lille)