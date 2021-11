Le chef Claude Darroze, figure emblématique de la cuisine du Sud-Ouest, est décédé à l'âge de 80 ans

Il était considéré comme l'un des plus grands ambassadeurs de la cuisine du Sud-Ouest. Claude Darroze, qui venait de fêter ses 80 ans, est décédé samedi 13 novembre à Fargues, près de Langon. Le chef était venu s'y installer en 1974, ouvrant un restaurant dans la commune, devenu par la suite une maison portant son nom. Claude Darroze avait ensuite emmené son établissement vers les sommets de la gastronomie, avec une étoile au guide Michelin et même deux pendant une dizaine d'années, dans les années 80.

Plus récemment, en 2018, la maison Darroze avait finalement perdu cette étoile au guide Michelin, avant de la retrouver en janvier 2020. "J'ai eu l'étoile pendant 42 ans, j'ai ensuite laissé l'affaire à mon fils et à ma belle-fille. Ils ont été déclassés et ont été mis à l'épreuve, mais ils retrouvent l'étoile, et c'est une grande satisfaction", confiait-il au micro de France Bleu Gironde. "Je suis très fier d'avoir des enfants qui ont su relever le défi de cette étoile, que j'ai perdue avec beaucoup de peine."

L'oncle de la chef Hélène Darroze

"C'est un nouveau pan de notre histoire familiale qui prend fin", a témoigné sur son compte Instagram Jean-Charles Darroze, le fils du chef landais, et actuel gérant de la maison Darroze, à Langon. Un décès qui intervient six jours après la mort du frère de Claude Darroze, Francis, le père de la chef Hélène Darroze.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"Ils s’aimaient trop ces deux-là, inséparables dans le cœur et dans une cuisine", explique la chef landaise sur son compte Instagram. "L'histoire est très belle et là-haut il y en a qui vont se régaler. Mais notre grande famille est orpheline de ses deux patriarches." Les obsèques se tiendront à Villeneuve-de-Marsan, dans ses Landes natales.