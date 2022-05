Découvrez les horaires des têtes d'affiche des Eurockéennes de Belfort 2022

On connait les horaires des concerts des Eurockéennes de Belfort 2022. Découvrez les horaires des têtes d'affiches comme Muse, Stromae, Clara Luciani et Simple Minds. Le chef Philippe Etchebest et son groupe "Chef and the Gang" ouvriront l'édition 2022.

"Chef and the Gang" avec le chef cuisinier Phillipe Etchebest à la batterie se produira aux eurockéennes de Belfort

On connait les horaires des principaux concerts du festival des Eurockéennes de Belfort 2022 qui se déroule du 30 juin au 3 juillet. Muse clôturera le festival le dimanche à 21h avec un concert sur la grande scène. La liste des 54 artistes retenus avait été dévoilée en février dernier mais pas encore les horaires des différents concerts. La surprise du chef, c'est que le groupe "Chef and the Gang" et le célèbre cuisinier Philippe Etchebest (batterie) ouvriront le festival pour cette édition des retrouvailles.

Découvrez les horaires de tous les concerts de l'édition 2022.

Les horaires des concerts

Ce n'est pas une surprise, mais le groupe Muse clôturera l'édition 2022 du festival des Eurockéennes le dimanche 3 juillet à 21h sur la grande scène. Cette grande scène verra passer les têtes d'affiches de ce festival. Stromae se produira à 22h le jeudi 30 juin, Clara Luciani le vendredi 1er juillet à 17h30 , et Simple Minds le samedi 2 juillet à 22h.

Notez aussi la présence de Nick Cave, Bob Sinclar, ou encore Kaaris and Kalash Criminal.

Le chef Etchebest et son groupe en amuse-bouche

On le connait plus pour ses plats gourmands et ses coups de gueules dans les émissions culinaires, mais le chef Philippe Etchebest est aussi batteur d'un groupe bordelais, "Chef and the Gang". Le groupe ouvrira le festival le jeudi 30 juin à 16h30 sur la scène de la Loggia. Le chef Phillipe Etchtebest était déjà venu l'an dernier avec le groupe Inspector Cluzo lors des Eurockéennes en résidence secondaire, une version remaniée du festival à cause de la crise sanitaire.

Il parait qu'Etchebest à la batterie c'est comme en cuisine ça dépote.