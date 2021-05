Le chef d'orchestre Jean-Claude Casadesus entre dans le Larousse

L'édition 2022 du petit Larousse illustré paraît le 19 mai. 150 mots font leur entrée dans le dictionnaire, très liés à la situation sanitaire et à la pandémie de Covid-19, comme cluster ou cliquer-retirer.

Il y a aussi 28 000 noms propres dans le Larousse. Une quarantaine de personnalités ont le privilège d'y entrer cette année, dont un nom très célèbre dans le Nord, celui de Jean-Claude Casadesus.

John Travolta et Jean-Claude Casadesus

Le chef fondateur de l'Orchestre national de Lille, âgé de 85 ans, qui continue de diriger régulièrement l'ONL lors de concerts, a désormais sa notice dans le dictionnaire, au même titre que d'autres "petits nouveaux" comme l'acteur américain John Travolta ou le chanteur belge Arno.

Ca me touche énormément - Jean-Claude Casadesus

"Ce n'est pas la chose à laquelle je m'attendais", réagit Jean-Claude Casadesus, "mais ça me touche énormément. Je suppose qu'ils ont regardé mon parcours, et considéré que j'avais apporté quelque chose pour démocratiser et populariser une musique qui met le plus favorisé et le plus démuni à égalité". Et dans un sourire, il ajoute : "mais c'est peut-être aussi le phénomène de l'âge !".

ECOUTEZ : Jean-Claude Casadesus entre dans le Larousse Copier

Il est légitime

Les équipes du Larousse débattent pendant une année, pour déterminer qui entre dans le dictionnaire. Cela se termine par un vote, parfois plusieurs quand il y a désaccord. Mais pour Jean-Claude Casadesus, la décision a été rapide selon Carine Girac-Marinier, directrice du département langue française des éditions Larousse : "il n'y a pas eu de tergiversation. Il est tout à fait légitime car il a une carrière internationale. Il a beaucoup œuvré au rayonnement de l'Orchestre national de Lille, mais également de la musique classique en général. On a assez peu de place, donc c'est un grand hommage qu'on rend à sa carrière et à son apport à la culture".

ECOUTEZ : Carine Girac-Marinier, directrice du département langue française des éditions Larousse Copier

Entouré par des membres de sa famille

Le chef d'orchestre est bien entouré dans le Larousse : juste avant lui, c'est sa mère, la comédienne Gisèle Casadesus, juste après son cousin, le compositeur Robert Casadesus. De mémoire de dictionnaire, on a rarement vu ça.

Jean-Claude Casadesus dirigera la 5e symphonie de Beethoven ce mercredi 12 mai. A voir sur la chaîne Youtube de l'ONL.

