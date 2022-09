Le chef de Cassis Dimitri Droisneau est élu chef de l'année 2022

C'est une nouvelle consécration pour le chef de la Villa Madie, à Cassis (Bouches-du-Rhône). Dimitri Droisneau est élu chef de l'année 2022 par ses pairs. Le magazine Chef a annoncé ce lundi soir le nom du vainqueur de ce trophée qui résulte du vote des professionnels cités dans le guide Michelin. Les chefs ont décidé que c'était lui qui a "le mieux représenté la profession durant l'année 2022".

Dimitri Droisneau avait déjà décroché une troisième étoile au guide Michelin en mars dernier. Un chef qui aujourd'hui a "la tête dans les étoiles", comme il le confie à France Bleu Provence ce mardi matin dans Côté Cuisine. "C'est toujours très agréable d'être valorisé et mis en avant par la profession [...] On n'a pas la grosse tête, mais c'est quand même l'aboutissement de neuf ans où on a travaillé, on a gardé la tête froide et on s'est exécuté pour sortir une expérience singulière et décontractée."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On a la tête dans les étoiles, c'est très agréable d'être valorisé par la profession." - Dimitri Droisneau sur France Bleu Provence

Ce Normand discret dirige l'établissement avec sa femme Marielle Droisneau, en salle. Peu présent sur les réseaux sociaux ou dans les évènements culinaires, il a pourtant su faire connaître et reconnaître sa cuisine. "Je suis fan, je vais chez lui avec ma femme quand j'ai besoin de sensualité et de calme [...] Dimitri c'est l'humilité, le travail", avait déclaré à l'AFP en mars le chef marseillais Alexandre Mazzia, trois étoiles Michelin et chef de l'année 2021. "On va vivre un véritable séjour à la maison" avec une cuisine "très aromatique, une véritable signature, subtile et extrêmement percutante", selon Gwendal Poullennec, directeur du guide Michelin.

La Villa Madie à Cassis © AFP - NICOLAS TUCAT