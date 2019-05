Le chef Jean-François Piège s'installe à Gordes

Vaucluse, France

La Bastide de Gordes ( Vaucluse) accueille un nouveau Chef dans ses cuisines et non des moindres. Jean-François Piège succède à Pierre Gagnaire pour signer une nouvelle carte et proposer un nouveau concept dès le mois de juin dans l'établissement 5 étoiles.

Le célèbre juré de l'émission Top Chef sur M6, chef deux étoiles au Michelin est déjà à la tête de quatre restaurants à Paris : Le Grand Restaurant, Clover Green, Clover Grill et La Poule au Pot. C'est presque un retour aux sources puisque Jean François Piège est originaire de Valence et qu'il a fait l’École hôtelière de Tain-l’Hermitage dans la Drôme.