Le chef Philippe Etchebest en concert cet été dans une commune de Dordogne

Une star du petit écran et des cuisines bientôt sur scène en Dordogne ! Le juré de Top Chef Philippe Etchebest se produira en concert cet été à Saint-Aulaye-Puymangou avec son groupe de rock Chef and The Gang.

Le chef Philippe Etchebest jouera de la batterie avec son groupe Chef and The Gang

Notez bien cette date dans votre agenda : dimanche 25 juillet 2021. Le chef étoilé Philippe Etchebest sera à Saint-Aulaye-Puymangou. Il ne vient pas filmer un nouvel épisode de son émission phare Cauchemar en cuisine mais jouer de la batterie avec son groupe de rock, information révélée par nos confrères de Sud-Ouest dont France Bleu Périgord a eu confirmation. Philippe Etchebest connait bien la Dordogne puisqu'il y possède une maison et a été le chef du Château des Reynats à Chancelade.

"Nous sommes très heureux de l'accueillir"

Le concert de Philippe Etchebest et de son groupe conclura un week-end de festivités à Saint-Aulaye Puymangou. La commune organise _"L'avenir est à la campagne"_, une manifestation de plusieurs jours durant lesquels les musées seront ouverts tout comme le complexe aquatique et l'accrobranche. "Nous sommes très heureux d’accueillir Philippe Etchebest le dimanche soir avec son groupe. Ils font des reprises de standards du rock" explique le maire Yannick Lagrenaudie. "Il ne sera pas derrière sa batterie de cuisine mais derrière l’instrument de musique" s'amuse-t-il.

On va en profiter pour lui offrir du cognac de Saint-Aulaye, j'espère qu'il pourra faire quelques recettes avec - Yannick Lagrenaudie.

Chef and The Gang se produira derrière le château et sera précédé d'un autre groupe de rock cette fois-ci plus local. Il faudra compter dix euros pour l'entrée.