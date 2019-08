Le chêne de Venon, vedette d'un clip de rap

En Isère, le grand chêne de Venon, qui surplombe la vallée du Grésivaudan, est depuis peu la vedette d'un clip. Le rappeur bordelais Keurspi a choisi cet arbre, labellisé "arbre remarquable de France" pour illustrer son titre "I need you".

Venon, France

Un chanteur de rap bordelais a choisi le chêne de Venon comme rôle principal de son dernier clip ! Keurspi, 34 ans, est venu tourner des images en Isère pour son titre "I need you" qui parle de la famille, des liens et des racines. Pour mettre en images ses paroles, il cherchait un arbre particulier et il l'a trouvé auprès de ce chêne tricentenaire isérois de dix-huit mètres de haut et cinq de circonférence, qui surplombe la vallée du Grésivaudan et a été labellisé "Arbre remarquable de France" en 2017.

Le clip "I need you" de Keurspi

Cet arbre a une certaine puissance !

"Il y a tout un tas de symboliques derrière" explique le rappeur. "Déjà, il est tricentenaire donc on remonte loin, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place par les racines... Car dans le morceau, je rends hommage à ma maman et à ma mamie, mais on pourrait remonter encore plus loin... Coûte que coûte, ce chêne est là, il est présent et solide. Je suis persuadé que les arbres ont une mémoire, et celui-là, en tout cas, il a une certaine puissance !"