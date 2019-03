Le Cher soutient le Printemps de Bourges

Bourges, France

Un partenariat qui permet également des actions dans les collèges, avec des chorales à Sancoins et St-Amand-Montrond, cette année. Les élèves chanteront sur le thème de l'Europe, thème au centre de cette 43 eme édition du Printemps de Bourges. Au total, le Printemps de Bourges reçoit 1,5 million d'euros d'aides publiques cette année sur un budget de 6 millions. Ces aides publiques représentent 25 % du budget du festival. Elles sont donc essentielles. Pour le directeur du Printemps de Bourges, ces subventions se justifient d'autant plus que le PDB joue la carte des découvertes.

Une belle affiche, à nouveau cette année, au Printemps de Bourges © Radio France - Michel Benoit

70 % de la programmation cette année, sont des jeunes artistes dont certains n'ont pas encore sorti d'album. 95 % des concerts sont déficitaires d'après Boris Vedel : " Quand on veut être un festival d'émergence, naturellement on sait qu'on ne va pas gagner sa vie avec ces concerts. Il faut donc trouver un équilibre avec des têtes d'affiche qui vont amener une économie au festival et c'est donc sur l'émergence que vont ces aides publiques mais aussi nos mécènes, nos partenaires privés. C'est plus de 150 artistes dans la programmation officielle du Printemps de Bourges. Si on y ajoute les 350 autres concerts gratuits du Printemps dans la ville, vous voyez bien qu'il y a une vrai différence avec bien d'autres festivals. Ces aides nous permettent par exemple d'accueillir Jérémie Frérot, en ouverture du festival le mardi 16 avril, sur la grande scène Séraucourt qui est gratuite. "C'est donc sur la grande scène, le chapiteau du W que repose une bonne partie de l'équilibre financier du festival. Certaines vedettes qui s'y produisent n'hésitent pas d'ailleurs, malgré une tendance à l'inflation des cachets, à baisser leurs prix pour le festival, conscientes de la vocation première du printemps de Bourges. C'est le cas notamment de Zazie, cette année.