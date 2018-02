Le chien héraultais Garfield de nouveau à l'affiche du film Belle et Sébastien

Par Suzanne Shojaei, France Bleu Hérault

Le troisième et dernier chapitre du film Belle et Sébastien vient de sortir au cinéma. Parmi les acteurs principaux figure un chien héraultais. Il s'appelle Garfield et c'est un patou, ou montagne des Pyrénées. C'est surtout un habitué du cinéma.