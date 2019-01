Le chiffre du jour : deux nouvelles tables étoilées en Vaucluse

Vaucluse, France

Deux restaurants sont nouvellement étoilés en Vaucluse, récompensés par le guide Michelin 2019. Il s'agit de L’Oustalet de Gigondas et son chef Laurent Deconinck et La Mirande à Avignon où officie Florent Pietravalle. Ces deux nouveaux venus font partie des 68 restaurants qui décrochent leur première étoile cette année.

Un deux étoiles en Vaucluse

En Vaucluse une seule table peut, comme l'équipe de France de football, porter deux étoiles à sa toque. C'est La bastide de Capelongue à Bonnieux.

Il y a également 10 nouveaux BIB et 103 restaurants dans la sélection vauclusienne du guide Michelin. Avoir un BIB veut dire proposer pour 32€ en province (et 36€ à Paris) un menu qui aura su convaincre les inspecteurs du fameux guide rouge que le restaurant offre "une cuisine soignée à prix modéré".

Enfin le Michelin a récompensé le chef marseillais qui a déjà raflé le titre de meilleur cuisinier 2019 pour le Gault et Millau. On parle même de phénomène à propos d'Alexandre Mazzia dont le restaurant A.M. obtient une deuxième étoile. On peut notamment y déguster une biscotte végétale aux fleurs , du pain au charbon ou un rouget brocolis chocolat et cerise.