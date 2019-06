Le chiffre du jour : 2,5 kilomètres de fanfare pour la fête de la musique

Avignon, France

Pas question de piétiner un verre à la main devant une scène. Non ce soir, on marche, on court et surtout on danse. Un parcourt de 2,5 kilomètres le long de remparts ! Le groupe de musique brésilienne Gang Jolo vous invite à les suivre entre les portes Saint-Lazare et Magnanen, aller-retour. Cela donne une grande déambulation sur près de trois kilomètres. Pas de chant, pas d'arrangement, juste le son contagieux des percussions.

Une fanfare rythmée pour tous

La batucada est très rythmée, un rituel brésilien héritée de l'histoire de l'esclavage. Plusieurs instruments sont mis à l'honneur. Des tambourins, des surdos, un répinique (une sorte de gros tambour) dans une fanfare géante, sans micro ni arrangement.

Le groupe Gang Jolo vous donne rendez-vous à 19 heures à la porte Saint-Lazare, sur la promenade piétonne. La fanfare fera un stop rue des Teinturiers à 19h45 jusqu'à 20h30 pour repartir ensuite en sens inverse entre Magnanen et le boulevard Limbert.

