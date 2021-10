Le chiffre du jour : plus de 2 millions d'euros générés par les tournages de films en Vaucluse

Les tournages de films ont généré plus de deux millions d'euros de retombées économiques en Vaucluse. Et le département attire désormais les tournages de série, dont quatre ont déjà choisi des décors vauclusiens depuis le début de l'année 2021.

Les tournages de cinéma ont généré 2 247 069,11 euros de retombées économiques en Vaucluse sur la seule année 2019, selon les chiffres communiqués par la commission du film Luberon-Vaucluse. Et sur l'année 2020, deux longs métrages ont été tournés dans le département : "Le temps des secrets" de Christophe Barratier, adapté du livre de Marcel Pagnol et tourné à Grambois, dans le Sud-Luberon, avec quelques scènes dans les lavandes à Buoux, et "Mince alors ! La rechute", de Charlotte de Turckheim, qui a été tourné à Cavaillon. Les deux films sortiront l'année prochaine, en 2022.

La nouveauté de ces dernières années, c'est que le Vaucluse accueille aussi de plus en plus de séries. Entre janvier et septembre 2021, quatre équipes de tournages sont déjà venus dans le coin pour tourner des scènes : "Murder in Provence", une série de la BBC, "Les gouttes de Dieu", pour France télévisions, "Et la montagne fleurira", une série d'époque pour France télévisions également et "Serpent Queen", une grosse production américaine sur la vie de Catherine de Médicis.

Si le Vaucluse est si prisé des équipes de cinéma ou de séries, c'est déjà pour sa lumière : ses 300 jours d'ensoleillement par an. Pour ses décors variés aussi : Ventoux, Luberon, villages perchés, Colorado provençal ou champs de lavande... Mais le Vaucluse est également recherché pour son expertise. Le département compte de nombreux techniciens qualifiés et comédiens. Les équipes de tournages saluent la facilité à embaucher quand ils sont de passage dans le coin. En 2020 par exemple, 330 techniciens et artistes ont été recrutés pour travailler sur des tournages vauclusiens.