"Le choix d'Ali", le dernier film du Bisontin Amor Hakkar sort ce mercredi sur les écrans

Besançon

"Le choix d'Ali" sort ce mercredi sur les écrans. Le dernier film du Bisontin Amor Hakkar raconte l'histoire d'un jeune musulman homosexuel de Besançon, un sujet encore tabou. Une avant-première suivie d'un débat est prévue ce soir à 20h15 au Mégarama Beaux-Arts de Besançon. Amor Hakkar était notre invité ce mardi matin.

Pourquoi avoir choisi ce thème de l'homosexualité et l'islam ?

Je suis originaire d'une famille berbéro-musulmane, et je trouvais que le sujet de l'homosexualité était un sujet qu'on ne pouvait pas aborder. Et lorsqu'on y arrive, l'homosexualité est considérée comme une maladie. Tout ça m'a révulsé et donné envie de traiter ce sujet.

L'homoxualité, un sujet qui n'existe pas

C'est donc un sujet encore, tabou, quelles sont les réactions dans le monde musulman ?

On préfère parfois ignorer que cela existe. Lorsqu'on a tourné en 2018 ici à Besançon, particulièrement dans le quartier de Montrapon ou ailleurs, je ne vous cache qu'on n'était pas les bienvenus parmi les habitants. Pour eux, faire un film cela représente beaucoup d'énergie et ils ne comprennent pas très bien pourquoi on en déploie autant pour aborder un sujet qui en fait n'existe pas.

Pourtant la société a évolué, le monde musulman évolue moins vite ?

Différemment en tous les cas. L'islam autant que le catholicisme et le judaïsme reste une religion tout à fait respectable. Mais le regard de l'autre est très important donc on doit se comporter d'une façon conforme aux attentes. Et c'est souvent le regard de l'autre qui vous conduit à oublier qui vous pouvez être et ce que vous avez envie d'être.

Votre ambition c'est d'élargir la réflexion ?

Oui, c'est ce qui m'intéresse. Je n'émets pas d'avis, je pose un problème, j'essaie de montrer quelles sont les différentes solutions. Je pense qu'il est toujours préférable de parler plutôt que de conclure sans savoir.

La projection du Choix d'Ali en avant-première ce mardi soir au Mégarama Beau-Arts de Besançon sera suivi d'un échange avec le public.