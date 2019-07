Le ciné a la cote en Occitanie

Midi-Pyrénées, France

Les cinés français viennent de réaliser un mois de juin exceptionnel en terme de fréquentation, avec en tête d'affiche : Toy's Story 4 et Parasite, la palme d'or à Cannes cette année. Evidemment, on pense au coup de pouce de la canicule .

Plus de 17 millions de spectateurs au cinéma en Occitanie, en 2018

Dans notre région Occitanie, en plus d'être bien dotés en salles obscures, nous sommes plutôt cinéphiles. Le directeur du cinéma au CNC (le Centre National du Cinéma et de l'Image animée) fait un tour de France en ce moment, pour former les exploitants aux réseaux sociaux et aux usages désormais incontournables des spectateurs pour connaître l'actualité de leurs cinémas alentours. C'est à cette occasion que Xavier Lardoux a salué les bons chiffres du cinéma dans notre région. Plus de 17 millions de spectateurs sont allés au cinéma, l'an dernier avec un choix de plus de 200 établissements et pas moins de 550 écrans. En Occitanie (d'ailleurs c'est vrai aussi pour le seul territoire midi-pyrénéen), on est dans la moyenne nationale.

Quatre nouveaux cinémas vont sortir de terre en Occitanie

Un nouvel Utopia vient d'ouvrir à Borderouge, dans le Nord de Toulouse et pour le moment, il y a aujourd'hui quatre projets en cours de construction dans la région dont celui de Cahors dans le Lot, celui de Castelnaudarry dans l'Aude et celui de Colomiers à l'Ouest de Toulouse.

Le projet de Colomiers n'est pas du goût de tout le monde puisque le réseau Utopia a déposé un recours devant la justice, rejeté en appel le 20 juin dernier à Bordeaux.