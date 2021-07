Le cinéaste forbachois Samuel Theis de retour au Festival de Cannes

Comme l'ensemble du monde du cinéma, privé de Festival de Cannes l'an dernier à cause de la pandémie de Covid-19, Samuel Theis retrouve cette année la Croisette, son tapis rouge et ses tenues de gala. Pour le réalisateur forbachois c'est un retour à Cannes, 7 ans après y avoir remporté la Caméra d'or avec Claire Burger pour "Party girl." Mais cette fois, il se présente seul avec son dernier film "Petite nature" sélectionné à la Semaine de la critique, et diffusé ce vendredi 9 juillet. Le réalisateur s'est confié avant son départ pour les bords de la Méditerranée.

Son retour à Cannes

"De l'excitation et un petit peu de peur aussi évidemment. On dit toujours que le deuxième film est le plus difficile à faire, je pense particulièrement quand on a fait un premier film qui a eu un bel accueil. Il y a de l'attente et donc une forme de pression. Mais c'est toujours un bonheur de pouvoir emmener son film au Festival de Cannes, surtout pour des films comme je fais moi. Sans cette grande place, cet éclairage particulier, ce sont des films qui ont plus de mal a avoir une visibilité et à toucher un public assez large. On a la chance d'avoir un festival de cette envergure dans notre Pays, c'est donc une joie et une grande fierté."

"Petite nature" tourné, puis rangé...

"C'est l'histoire d'un garçon de 10 ans qui vit à Forbach et qui, à la rentrée scolaire, se retrouve dans la classe d'un jeune professeur qui débarque dans la région. Cette rencontre va faire naître chez l'enfant le goût pour l'apprentissage et à la fois lui faire prendre conscience de son désir d'échapper à son déterminisme social. On a tourné le film avant l'épidémie et il était quasiment prêt au début du premier confinement. C'était très particulier de terminer ce film et ensuite de le ranger sur une étagère et d'attendre ensuite. On ne savait pas du tout ce qui se passait, les cinémas fermaient... C'était une attente très étrange."

Forbach, source d'inspiration ?

"Je ne sais pas, pour l'instant c'est comme ça mais ce n'est pas quelque chose que je revendique comme une intention forte. J'ai juste l'impression que c'est un territoire qui me questionne beaucoup et que j'ai envie de filmer. D'ailleurs le prochain film que j'écris en ce moment se tournera encore en Moselle. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter sur ce territoire et je m'y attèle."

Un casting 100% local

"C'est presque intégralement un casting lorrain (à l'exception d'Antoine Reinartz et d'Izia Higelin). J'y tiens particulièrement parce que je raconte avec ces deux films un milieu social, une région. Et j'ai très à cœur de la faire incarner par des gens du cru, des visages, des corps et des façons de parler. Et effectivement j'y tiens beaucoup."

La sortie en salle de "Petite nature" est programmée pour le début de 2022.