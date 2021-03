Jean-Jacques Annaud tourne à la cathédrale de Sens : "l'architecture gothique est splendide à filmer"

Il y a beaucoup d'effervescence dans la cathédrale de Sens depuis le début du tournage du film "Notre-Dame brûle", le vendredi 19 mars. Ce long-métrage raconte l'incendie de Notre Dame de Paris , le 15 avril 2019, et la bataille contre les flammes de toutes celles et ceux qui ont tenté de sauver la cathédrale. Il est réalisé par Jean-Jacques Annaud, à qui l'on doit d'immenses succès comme "Au nom de la rose", "l'Ours" ou "Stalingrad". Le réalisateur nous raconte son film et sa joie de tourner à Sens.

France Bleu Auxerre : Votre film va mêler des images d'archives et des scènes reconstituées. A quoi ça va ressembler ?

Jean-Jacques Annaud : Ce que je filme, c'est tout ce qui n'a pas été filmé. Les gens ont filmé une cathédrale en feu, vue de l'extérieur, mais personne n'a filmé l'action des pompiers, l'histoire "vue de l'intérieur", les risques qui ont été pris, le destin de chacun. Ils ont été prisonniers dans les escaliers, ils ont risqué leur vie dans les beffrois en feu : l'action de chacun est magnifique.

Les héros, ce sont les pompiers, mais il n'y a pas qu'eux ! Il y a aussi le régisseur par exemple, qui a fait un travail absolument formidable avec tous les handicaps surprenants. C'est véritablement un film très haletant, un vrai film de fiction. Les images d'archives, c'est 5% du film, c'est simplement pour étayer, pour dire : "oui, ça s'est vraiment passé comme ça".

Ça va être un grand film, qui mêle le suspense, la catastrophe, l'émotion. Moi-même, j'ai découvert au fur et à mesure : le spectaculaire, le danger, le suspense absolu. Les pompiers étaient convaincus que la cathédrale s'effondrait sur eux !

Je pense que c'est un film très émouvant, en vérité, avec la beauté, évidemment, de l'architecture gothique. C'est splendide à filmer ! Là, on s'est gavé aujourd'hui de ces images magnifiques. C'est vraiment extrêmement agréable.

C'est donc un film fidèle à la réalité, mais c'est un film écrit, avec des dialogues, un scénario...

J'ai passé un an et quart à écrire le scénario, à rencontrer tous les protagonistes. Je suis devenu très lié au monde des pompiers, que je ne connaissais pas et qui est formidable. Les dialogues ont été soumis au général Gontier, notre conseiller technique pompier, qui a eu la gentillesse de me donner des conseils. Et puis j'ai les textes officiels qui ont été dits à cette époque-là. Ce n'est pas la peine de les transformer ! C'est formidable ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Et très peu de gens le savent. C'est fascinant, c'est comme un roman à suspense, un roman policier.

Ce sera donc un film de grand spectacle ?

Oui, c'est un vrai grand film de fiction. Je dis "grand film" parce que c'est un film de cinéma, fait pour les très grands écrans et pour les systèmes sonores, en particulier le système Atmos, qui est un système avec 75 haut parleurs répartis dans la salle, qui vous englobent complètement dans l'histoire.

La volonté, la mienne et celle de Pathé qui sont mes partenaires de cinéma depuis tellement d'années, c'est d'être prêt pour le moment où les gens vont retourner au cinéma. Et on va avoir envie de voir un grand film de spectacle, d'émotion, de suspense et de beauté.

Et puis le feu, c'est très spectaculaire, vous savez ! Je n'en suis pas à mon premier feu : j'avais fait brûler un monastère pour Le nom de la rose et le film d'avant s'appelait La guerre du feu. Et j'ai beaucoup fait d'explosions sur le film Stalingrad. Donc oui, je connais bien les problèmes d'incendies !

Tourner dans ce contexte de Covid-19, est-ce que ça change votre manière de travailler?

Non, pas du tout. Sauf que je suis emmerdé avec mon masque, qui s'emmêle avec mes lunettes, qui s'emmêle avec mes casques. J'ai un casque de commande pour parler à mon équipe et à un autre casque pour écouter ce que les acteurs disent. Donc je suis emmêlé toute la journée ! Ça m'embête un peu, mais je crois que c'est le moindre mal. Et on est testé toutes les semaines. On suit ça de très près.

On se souvient de votre film "coup de tête", tourné à Auxerre. Ça vous fait quelque chose de revenir ici ?

Ça me fait d'autant plus "quelque chose" que j'ai, depuis toute cette époque, une maison de campagne qui est à vingt trois minutes d'ici. Je vais régulièrement à Sens. Il y a ici des restaurants qui me plaisaient beaucoup et qui me plaisent toujours beaucoup. Je suis triste qu'ils soient fermés. Je connais très bien la ville. Depuis toujours, je trouve le marché couvert formidable, je trouve la ville charmante et je suis très, très, très heureux de pouvoir dormir chez moi, dans ma maison de campagne, après les journées ou les nuits de travail.

