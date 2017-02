Le cinéma d'animation d'Angoulême aux portes de la gloire

Deux films long métrage d'animation, tous deux en partie fabriqués à Angoulême, sont en course pour les Césars ce soir et les Oscars dimanche : "Ma vie de Courgette" réalisé par Blue Spirit, et "La tortue rouge" réalisé par Prima Linéa

C'est la semaine de tous les espoirs pour deux films d'animation, en grande partie réalisés à Angoulême : "Ma vie de Courgette" et "La tortue rouge" sont tous deux nommés pour les Césars vendredi soir à Paris, et pour les Oscars dimanche à Los Angeles.

"Ma vie de Courgette", le deuxième film retenu pour les Césars et les Oscars

"Ma vie de Courgette", réalisé par Blue Spirit, a déjà été récompensé au Festival du Film Francophone d'Angoulême en Août dernier, et "La tortue rouge" réalisé par Prima Linea a été récompensé à Cannes et au Festival du film d'animation à Annecy. Les deux studios d'animation sont regroupés dans Magelis, le Pôle Image d'Angoulême, aux côtés d'une quinzaine d'autres studios, des écoles de l'image, et de la Cité internationale de la Bande dessinée.

Interview de Frédéric CROS, directeur de Magelis

"La tortue rouge", image du film

Le Pôle Image Magelis d'Angoulême, a déjà reçu 3 Césars depuis 2013 : le studio Blue Spirit justement pour "Ernest et Célestine" (nommé en 2014 pour les Oscars), le studio Prima Linéa aux Césars 2014 pour "Loulou, l'incroyable secret", et "2D3D" en 2015 pour "Minuscule, la vallée des fourmis perdues".

Interview de Christophe JANKOVIC, producteur de "La tortue rouge" : des espoirs de remporter une récompense, mais il pense déjà au prochain film