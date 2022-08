Le cinéma Darcy, à Dijon, ouvre ses portes après trois semaines de fermeture

Après trois semaines de fermeture pour travaux, le cinéma Darcy, à Dijon, ouvre à nouveau ses portes ce samedi 5 août, à 13h30. Durant ces trois semaines, deux salles ont été refaites à neuf pour améliorer le confort des clients. Moquettes, sièges et matériel technique ont été changés, par contre le style reste le même. En résumé, c'est le même qu'avant, mais avec quelques années en moins.

Une rénovation nécessaire

Les salles 1 et 6 ont été entièrement refaites : la première parce qu'elle avait besoin d'un rafraichissement, la seconde à cause d'un dégât des eaux. Mais à quoi vont ressembler ces nouvelles salles ? Réponse de Sylvie Massu, propriétaire du cinéma Darcy : "elle ressemble aux anciennes, avec une moquette neuve, on a refait les sièges". On n'en saura pas plus : la gérante veut garder la surprise pour les clients. D'autant plus que les derniers détails seront réglés au dernier moment, la faute à un problème d'approvisionnement en matériaux qui a provoqué un retard d'ouverture de quelques jours.

Le matériel technique aussi a été rénové : "on a fait une grosse révision sur tout ce qui est projection et son pour que ce soit au top. Il faut les réviser régulièrement pour qu'ils soient optimum", précise Sylvie Massu.

Au tour du cinéma Olympia

C'est maintenant au tour du cinéma Olympia, rue Foch à Dijon de se refaire une beauté. Egalement propriétaire de ce cinéma, Sylvie Massu prévoit de rénover toutes les salles, exceptée la 2. Au programme, exactement les mêmes rénovations qu'au cinéma Darcy : sièges, moquettes, matériel technique. Les toilettes seront aussi remises à neuf. Les travaux commenceront le 24 août pour une réouverture entre le 7 et 10 septembre.