Il est fermé depuis 2001. L'ancien théâtre-cinéma de Géthary prend la poussière. Mais peut-être plus pour longtemps. Une association tente de le faire revivre. Ils ont lancé une campagne de dons et récolté près de 600 000 euros. Elle organisait des visites guidées ce dimanche 25 février.

Guéthary, France

Les sièges numérotés sont tous défoncés, mais la salle de 1935 a du cachet. Un piano est resté sur la scène, comme s'il attendait qu'on l'utilise. Georgette Perez, ancienne artiste, contemple avec émotion la salle : "je vais voir les loges où j'ai tant travaillé, se réjouit l'octogénaire avec des étoiles dans les yeux, ici j'ai fait du théâtre, du chant, j'ai fait mes premiers pas d'artiste sur cette scène". L'ancienne soprano se remémore également les premières séances de cinéma : "c'était juste après la guerre, j'étais venue voir Mickey, se souvient-elle, on venait voir les informations également, en noir et blanc".

Tout est à refaire : le sol doit être incliné, les sièges agrandis, etc... Mais le balcon restera en place © Radio France - Théo Hetsch

A côté, Laurent scrute le balcon, à l'étage, où il a tant de souvenirs espiègles. Il fait partie des 317 donateurs : "c'était toute notre adolescence, raconte cet habitant de Guéthary, on s'enfuyait de chez nos parents pour venir flirter dans les gradins".

Il manque encore 300 000 euros

Dans les coulisses, le patron de l'association, Jean Curutcharry, montre un vieux projecteur d'époque : "Un projecteur de 35mm, on y déroulait des bobines de plusieurs centaines de mètres".

Jusqu'en 2001, la salle de cinéma fonctionnait durant l'été uniquement. Elle était animée notamment par l'association paroissiale Saint Nicolas, propriétaire du lieu. Les travaux de rénovation, eux, devraient commencer en septembre.

A l'époque, c'était un projecteur très moderne... A l'occasion des travaux, il devrait rejoindre un musée ou bien être exposé à l'entrée de la salle © Radio France - Théo Hetsch

L'ouverture elle, est espérée à l'automne 2019. Objectif : en faire LE lieu de culture de Guéthary : "il y aura _surtout du cinéma d'art et d'essai_, ce sera l'activité première, explique-t-il, mais également des fêtes scolaires, quelques pièces de théâtre et puis des concerts pour les petits groupes locaux qui ne peuvent pas accéder aux plus grandes salles".

Le président de l'association Getari-Enea, Jean Curutcharry. En plus de la salle de cinéma, le projet prévoit un café associatif, un espace d'exposition et des bureaux privés. © Radio France - Théo Hetsch

Pour le cinéma, la salle comptera 124 sièges, car le balcon ne sera pas aux normes pour accueillir les spectateurs (le centre national du cinéma réclame notamment une inclinaison du sol d'au moins 12 degrés dans les salles de cinéma).

Mais il manque encore 300 000 euros pour que le projet soit viable. Des demandes de subventions sont en cours. Et avis aux amateurs : les dons sont encore possibles.