Le cinéma de Montbazon "le Générique" s'offre un deuxième souffle

Après neuf mois de fermeture pour travaux, le cinéma "le Générique" à Montbazon rouvre ses portes le mercredi 30 janvier. Plus de 600 000 euros ont été nécessaires pour refaire à neuf la salle de 182 places avec un nouvel écran et la remise aux normes des sorties de secours.

Indre-et-Loire, France

C'est la salle du renouveau à Montbazon. Plus de 600 000 euros de travaux ont été réalisés au cinéma "le Générique". Après neuf mois de fermeture, ce cinéma qui fait 22 000 entrées par an rouvre le mercredi 30 janvier. Du beige et rouge on passe au noir et bleu comme explique la présidente de l'association qui gère ce cinéma Annie Catusse :

"elle était assez vieillissante, il y avait de la moquette sur les murs, elle avait son style rétro les gens aimaient bien mais bon...il y avait quand même beaucoup de poussière, elle avait besoin d'être remise au goût du jour avec des gradins, une meilleure visibilité et d'autres couleurs ainsi qu'un autre confort"

l'ancienne salle - © Marion Martignon

Il faut dire que ce cinéma de 182 places était resté quasiment dans son "jus" depuis les années 50. "le Générique" à Montbazon fait partie de cette petite dizaine de cinémas en Touraine que des associations font vivre. Ici une il y a une vingtaine de bénévoles. Jean Philippe Prat le projectionniste est l'un des deux salariés :

"C'est l'intérêt de ces salles de pouvoir s'occuper de tout, de la programmation jusqu'à la diffusion du film donc vous avez toutes les étapes de la gestion d'un cinéma, c'est donc du plaisir d'être là avec en plus un public assez fidèle. Il y a une dizaine d'années c'est une salle qui dépassait guère les 15 000 entrées dans les meilleures années, aujourd'hui nous sommes sur une constance à plus de 20 000 billets vendus"

Le prix de la place ne changera pas : 7 euros 50 pour le plein tarif. Pour sa réouverture le 30 janvier, à l'affiche : "Qu'est ce qu'on a encore fait au bon dieu".

Le multiplex le plus fréquenté d'Indre-et-Loire, le CGR des deux lions, fait peau neuve, lui aussi, ces jours-ci : la nouvelle salle ICE et les aménagements réalisés dans le hall et sur la façade ont été présentés le 22 janvier. Ces investissements se montent à 7 millions d'euros.