Le cinéma de Tournon-Saint-Martin a besoin d'aide

Tournon-Saint-Martin, France

Les fauteuils rouges au charme désuet en auraient à raconter... Les familles entières venues voir un dessin animé quelques jours avant Noël. Les jeunes couples qui s'offrent une première sortie en allant le Tatoué. Le succès monstre de la 7ème Compagnie. Les séances archi complète lors de la projection de Bienvenue chez les Ch'tis. Pendant des années, le cinéma de Tournon-Saint-Martin a été une petite institution dans le secteur. Il est malheureusement aujourd'hui victime de la technique.

"Pour fonctionner avec des films récents, il nous faut un projecteur numérique. Or, cela coûte 70.000 euros. Et évidemment, l'association n'a pas les moyens" se désole Jean Blanchard, président de l'Association pour l'Education Populaire, propriétaire du site.

Une cagnotte en ligne

Alors, en attendant, l'association utilise la salle pour organiser des conférences, des concerts et des représentations théâtrales. Mais cela ne déplace pas suffisamment de public pour couvrir les frais. "Entre les impôts, les contrôles obligatoires, le chauffage, l'électricité... il y en a pour environ 5.500 euros par an de charge. Et depuis quelques années, pour régler cela, nous sommes obligés de piocher dans nos réserves. Nous n'avons plus d'avance..."

Seule solution pour sauver la salle : investir dans le fameux projecteur. "La mairie de Tournon-Saint-Martin est prête à l'acheter et à nous le mettre à disposition. Mais il faut réunir des subventions. Aujourd'hui, nous pensons pouvoir obtenir 90% de la somme auprès de la Région, du Département et des collectivités... Pour les 10% restants, nous comptons sur une opération de financement participatif."

La cagnotte a été mise en ligne. L'association espère réunir 5.000 à 10.000 euros.