Le cinéma de Tournon Saint-Martin lance une cagnotte en ligne

Nous vous l'annoncions il y a quelques semaines, le cinéma de Tournon Saint-Martin pourrait bientôt être équipé d'un projecteur numérique. Le projet est en cours d'étude avec la mairie, la communauté de communes, le Département de l'Indre et la Région entre autres. Mais au-delà de cet équipement absolument nécessaire pour redonner sa véritable fonction à ce vieux cinéma des années 1930, des travaux sont indispensables pour permettre un accueil du public dans de bonnes conditions.

15.000€ nécessaires pour réaliser aux travaux

Il s'agit notamment de créer une régie son et lumière, de repeindre les huisseries et de remettre à neuf certains équipements. Pour cela, l'association qui gère le site a besoin de 15.000 euros. Une cagnotte en ligne a été lancée : "Si chaque collégien donne 1€, chaque étudiant 10, chaque artiste ou troupe qui disent aimer déjà cette salle en donne 20, 50, 100... Si quelques mécènes font envoler les dons, nous y arriverons cet été et chacun pourra dire un jour à ses enfants "c'est un peu grâce à moi" écrit l'association.