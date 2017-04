Le cinéma de Tournon-Saint-Martin pourrait bientôt reprendre vie

Depuis quelques années, faute de projecteurs adaptés au cinéma numérique, la salle de Tournon-Saint-Martin a renoncé à diffusé des films sur grand écran. Mais une solution serait en passe d'être trouvée...

Les fauteuils rouges ont un peu vieilli, mais le charme opère toujours... 225 places, en salle ou en balcon, un théâtre craquant sous les pieds et un grand écran qui descend les soirs de projection.

"*_La salle a été construite en 1934.* Les grandes années, on avait 800 spectateurs par semaine, avec plusieurs séances chaque weekend,_ se souvient Jean Blanchard, président de l'Association d'éducation populaire, qui gère la salle. Mais depuis deux ans, nos projecteurs sont obsolètes, ils ne permettent plus que de passer de vieux films. On ne fait plus que du théâtre, des conférences et des concerts dans cette salle"...

La salle compte 225 places © Radio France - Gaëlle Fontenit

Mais aujourd'hui, l'association est en sursis. Le nombre d'entrées payantes n'est pas suffisant pour couvrir les 4.500 euros de frais annuel d'assurance ou de chauffage par exemple. "Nous ne demandons pas de subventions, parce que nous estimons que nous n'apportons pas assez à la communauté. Il n'y a que le cinéma qui puisse nous permettre de rentrer davantage dans nos frais".

Pour que le cinéma rediffuse de grands succès commerciaux, il lui faut de nouveaux projecteurs numériques et la mise aux normes qui va avec. "Il nous faut une climatisation dans la salle de projection et on doit refaire le système du son. En tout, il y en a pour 68.000 euros".

Trop cher pour l'association qui peut toutefois compter sur le soutien du maire de Tournon-Saint-Martin. "*_Le maire a pris la décision de demander l'achat du matériel et la réalisation des travaux* par la commune... D'abord parce qu'ils obtiendrait plus facilement des subventions et ensuite parce qu'ils pourraient toucher la TVA. Cela représente 13.000 euros, ce n'est pas négligeable_".

L'Association espère bientôt proposer une cinquantaine de rendez-vous chaque année © Radio France - Gaëlle Fontenit

Une fois cette opération réalisée, l'Association espère proposer une cinquantaine de rendez-vous chaque année, avec deux projections de film le samedi, à raison de deux samedis par mois. Des séances qui s'ajouteraient aux conférences, pièces de théâtre et concerts déjà proposés régulièrement dans la salle. "Nous pourrions aussi accueillir des écoles pour le cinéma école ou bien proposer au collège de Tournon, qui a une classe cinéma, d'utiliser les locaux, suggère Jean Blanchard. Mais il faudra que le public joue le jeu ! Il faudra qu'il y ait du monde!"... A bon entendeur...