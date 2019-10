Le cinéma Écran 7 renaît à La Salvetat-Saint-Gilles

La Salvetat-Saint-Gilles, France

Cela faisait 2 ans qu'Écran 7 avait baissé le rideau à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne). Un différend entre la mairie et l'association qui a abouti à sa mise en veille, le temps de retrouver un lieu de projection. Et c'est donc chose faite ! Accueillis par le maire de La Salvetat-Saint-Gilles, une commune voisine, les 17 bénévoles reprennent du service dès ce mercredi 23 octobre. France Bleu Occitanie a passé une tête dans leur toute nouvelle salle, pour les derniers préparatifs.

Un cinéma pour tous

La salle est prête, avec sa tribune démontable (166 places), ses fauteuils rouges et sa grande toile de projection. En régie c'est l'heure de former les bénévoles, comme Ghislaine l'une des membres historiques d'Écran 7, "On va d'abord s'adapter au niveau technique et on fera tout pour que le public soit satisfait."

Après la formation régie, les bénévoles s’attellent au collage d'affiches des films programmés © Radio France - Winny Claret

La débrouille, les derniers préparatifs avant le lever de rideau ! Ça lui rappelle de bons souvenirs... Quand, à ses débuts, l'association passait des films dans une salle des fêtes, un peu comme celle de La Salvetat, "On projetait avec des vieux projecteurs à charbon. On faisait quelques séances aléatoires", sourit-elle.

Pour Florence, il y a une chose qui ne changera jamais : l'ambiance particulière qu'on retrouve à chaque projection "C'est _beaucoup plus convivial_, les gens nous connaissent, on échange à la fin des films. Je pense que c'est ce qui fait la différence."

Des places à petits prix

C'est ce que veut transmettre l'association depuis sa création en 1981, explique sa présidente Anne-Sophie Bouzac. La convivialité et des places petit prix, entre 4 et 5 euros la séance. "C'est une valeur que l'on défend depuis toutes ces années en voulant ouvrir un cinéma pour tous avec des prix abordables, c'est un rayonnement pour la commune et on espère que les gens seront au rendez-vous."

Le pari devrait être gagnant selon la mairie, qui explique que les écoles et associations de La Salvetat sont bien décidées à investir les strapontins flambants neuf d'Écran 7.

Ce mercredi, deux films sont à l'affiche à l'espace Boris Vian : Donne-moi des ailes (de Nicolas Vanier) à 14h, et Le Roi Lion (de Jon Favreau) à 16h15. La programmation est à retrouver ici.