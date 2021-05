Le cinéma Kinepolis de Waves, près de Metz, ouvre enfin ses portes le jour du déconfinement

Cela faisait des années qu'on en parlait : le cinéma Kinepolis de Waves, à Moulins lès Metz, ouvre enfin ses portes, ce mercredi 19 mai, jour de déconfinement. Le tout nouveau cinéma compte six salles : la plus petite fait 70 places, la plus grande, 350, pour un total de 882 fauteuils. Il est équipé de projecteurs laser et de la technologie 3D, et prévoit une programmation très familiale, avec des films pour enfants, comme Tom et Jerry, des films primés comme Adieu les Cons, et des blockbusters.

Du shopping et une toile

"C'est vraiment un cinéma de proximité, d'où sa taille, beaucoup plus petite que celle du Kinépolis de Saint-Julien-lès-Metz, explique Sandrine Gremillet, directrice Est de Kinepolis. La proximité, donc, pour les habitants du sud de l'agglo messine, mais aussi un cinéma qui permet de s'inscrire dans la sortie loisirs-shopping dans le centre commercial."

Sandrine Gremillet, directrice région Est pour Kinepolis © Radio France - magali fichter

On le rappelle, la jauge de spectateurs est à 35%, il faut laisser deux sièges entre chaque personne, les popcorns et autres sont interdits, et le couvre-feu est à 21h, les horaires des séances ont donc été adaptés. Il est conseillé (mais pas obligatoire) de réserver en ligne. A noter que pour fêter l'ouverture, les places sont à moitié prix (6.50 euros) jusqu'au 1er juin.