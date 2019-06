Le cinéma le Clap à Bollene envisage de recourir à une procédure de sauvegarde

L'association Cinébol qui gère depuis 38 ans l'exploitation de cette salle est en difficulté financière. L'augmentation des charges et la réduction des subventions ne permettent plus au cinéma d'équilibrer ses comptes. Un appel aux dons est lancé depuis un mois.

Bollène - France

Depuis un mois l'association a lancé un appel au don déductible des impôts auprès des adhérents et des spectateurs et compte sur l'ouverture d'une seconde salle pour être tiré d'affaire en terme d’entrées. Seulement cette ouverture se serait effective que fin de l’année prochaine et d'ici-là il faut pouvoir maintenir l’activité.

L'association va décider dans les jours prochains si elle engage une demande de procédure de sauvegarde auprès du tribunal d'instance d’Avignon. La nomination d'un administrateur judiciaire la guiderait dans la gestion du cinéma et permettrait aussi d’étalonner ses charges et certaines créances. L’équipe de bénévoles souhaite surtout poursuivre son activité culturelle avec la projection, en plus des films grand public, de films d’art et d’essai, également continuer ses séances d’éducation à l’image auprès des scolaires mais aussi sa politique tarifaire pour des spectateurs plus démunis.

Le permis de construire pour une seconde salle est maintenant déposé car la communauté de communes Rhône Lez Provence a acheté un local mitoyen au cinéma pour son aménagement . Les travaux débuterait en fin d’année, mais avec toutes les autorisations nécessaires pas d’ouverture probable avant fin 2020 et en comptant toujours sur le soutien des collectivités.

En moyenne le cinéma le Clap avec une vingtaine de séances par semaine réalise chaque année 20 000 entrées, la seconde salle pourrait ajouter 7000 spectateurs à ce total.