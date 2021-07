Le cinéma Le Sénéchal à Guéret propose des séances sans pass sanitaire avec jauge réduite

Malgré la mise en place du pass sanitaire, obligatoire à partir de ce mercredi dans tous les lieux culturels et de loisirs qui rassemblent plus de cinquante personnes, on peut aller au cinéma à Guéret sans se faire tester ou vacciner.

à lire aussi Pass sanitaire : le parc des Loups de Chabrières est prêt

Le Sénéchal propose des séances l'après-midi avec moins de cinquante personnes par salle afin d'échapper à la contrainte. Vous pouvez donc aller voir un film sans pass sanitaire à 15h ou 18h. En revanche, pour les séances de 21h, il y aura des contrôles du pass sanitaire à l'entrée. Il faudra montrer votre certificat de vaccination complète, un test covid négatif ou la preuve que vous êtes immunisé parce que vous avez eu le coronavirus dans les six derniers mois.

Alexandra Vandenberg, employée au Sénéchal, sera devant la porte d'entrée pour contrôler les spectateurs. "Ils devront montrer leur carte d'identité pour être sûr que leur nom correspond bien à leur pass sanitaire", explique-t-elle.

D'autres lieux réduisent leurs jauges en Creuse

En Creuse, Le Sénéchal n'est pas le seul à s'adapter pour accueillir du public sans pass sanitaire. La médiathèque et la quincaillerie numérique de Guéret réduisent également leur jauge à cinquante personnes à partir de ce mercredi. C'est le cas aussi du parc aventure de Chabrières. On peut accéder à la médiathèque intercommunale de Chambon-sur-Voueize sans pass, car la capacité d'accueil est inférieure à cinquante personnes.

Néanmoins vous aurez besoin du pass pour la plupart des sites touristiques creusois, comme le parc à loups de Guéret, la cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, la tuilerie de Pouligny, l'hotel Lépinat de Crozant et l'espace Monet Rollinat de Fresselines.

Avec le pass sanitaire, plus de masque

Plus largement, le pass est obligatoire dans les discothèques, festivals, parcs d'attractions, zoos, salles de sport, piscines, musées, bibliothèques, selon un décret paru au Journal officiel. Il l'est aussi à l'entrée des campings et des clubs de vacances qui ont une piscine ou une salle de spectacle. Vous en avez besoin pour visiter un édifice religieux, mais pas pour aller à la messe ou suivre un office.

Petite consolation : dans tous les lieux qui imposent le pass sanitaire, le port du masque ne sera plus obligatoire pour le public (sauf si l'exploitant ou l'organisateur préfère l'imposer). Les salariés devront en revanche rester masqués. Les préfets pourront de nouveau rendre le masque obligatoire.