Le cinéma Le Vox d'Avignon obtient la classification "Art et Essai"

Le cinéma le Vox, dans l'intramuros d'Avignon, est désormais classé "Art et Essai". Un aboutissement et une reconnaissance pour ce cinéma familial de centre-ville qui célèbre cette année son siècle d'existence. C'est le CNC, le centre national du cinéma, qui délivre cette classification aux salles qui programment un minimum de films d'arts et essai, c'est-à-dire des films indépendants, des films d'auteurs, parfois exigeants.

Une programmation pour toute la famille

Voilà trois ans que Sherazed Belaïd, la directrice du Vox, travaille pour obtenir cette classification. Elle se réjouit de cette réussite, qui va lui permettre de mieux négocier avec les distributeurs pour obtenir les films. "J'en ai quasiment pleuré en ouvrant la lettre du CNC, raconte-t-elle. Je suis ravie, j'espérais que ça arrive pour 2022, l'année des cent ans. J'espère aussi ça que va nous faciliter l'obtention des films qu'on veut, aujourd'hui on ne peut pas toujours diffuser ces films quand on le souhaite. C'est donc une arme de plus auprès des distributeurs".

Mais le Vox, c'est aussi un cinéma "de proximité, familial, poursuit Sherazed Belaïd. Cette classification, ça ne nous empêche pas de conserver notre identité. La famille, c'est aller avec les enfants voir Le Chat Potté, avec les ados voir Avatar et aller voir les films d'auteur entre adultes". Cette année, des films comme La Nuit du 12, As Bestas ou La Conspiration du Caire ont rencontré un large public au Vox. Vous pourrez les revoir du 18 au 24 janvier à l'occasion du Festival Télérama.

Le Vox devient le deuxième cinéma de l'intramuros d'Avignon classé "Art et Essai", avec Utopia.