Le cinéma Le Vox à Mayenne envisage d'installer la climatisation pour faire face aux prochaines grosses chaleurs

Mayenne, France

Pendant ces épisodes de fortes chaleurs en Mayenne, certains ont certainement eu l'idée de se réfugier dans la salle sombre et fraîche d'un cinéma.

Sauf qu'à Mayenne, le cinéma Le Vox avait choisi de ne pas climatiser ses salles. Le co-gérant, Antoine Glemain, envisage donc sérieusement d'installer la climatisation pour l'année prochaine explique-t-il à France Bleu Mayenne : "nous avions fait le choix de ne pas installer de climatisation, un choix écologique car, on le sait, la clim' est un facteur aggravant du réchauffement climatique compte-tenu aussi de la consommation d'énergie que cela implique. Après, il y a la réalité. Quand il fait très chaud, le système d'aération des sols a ses limites. On a donc conscience que, lors des journées de canicule, les salles n'offrent pas la fraîcheur que le public peu attendre. A la fin du séance, les spectateurs, parfois, nous disent qu'ils ont eu chaud. Nous nous posons donc la question de l'installation de la climatisation pour l'année prochaine pour un meilleur confort même si on reste un peu gêné par cette question".