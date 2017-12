C'est une date que les Mayennais attendent depuis des mois. Le cinéma le Vox va rouvrir ce mardi 12 décembre. La commission de sécurité a rendu un avis favorable.

Le cinéma le Vox à Mayenne va enfin pouvoir rouvrir. Il est en travaux depuis plus d'un an, depuis août 2016, il devait rouvrir en septembre, mais les travaux ont pris un peu de retard. Finalement, la commission de sécurité est passée ce mercredi, et elle a donné un avis favorable, pour une réouverture mardi prochain, le 12 décembre.

Première séance à 19h ce mardi

Le cinéma va pouvoir rouvrir avec deux salles sur trois, la troisième est encore en travaux. Réouverture avec à 19h, le film "Santa et compagnie" avec Alain Chabat. Puis à 19h30 l'opéra "La Bohème", en direct de l'opéra Bastille. Et enfin à 21h, le film "Ghost Story" en avant première.

Pour parler de la programmation, Antoine Glemain et Eva Chartier, deux des responsables du Vox, seront les invités du 12h-13h ce lundi 11 décembre avec Perrine Clément et Isabelle Marchand.