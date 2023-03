Le cinéma "Les Studios" à Tours célèbre ses 60 ans

Le cinéma « Les Studios à Tours , vont souffler leurs 60 bougies, l’occasion de célébrer cet anniversaire sur France Bleu Touraine, ce vendredi de 16 à 19h00 en direct du cinéma avec Alain JOLY et toute l’équipe des chroniqueurs de «J’serais pas étonné qu’on ferme », Mélanie Rhodon, Vincent Monmousseau et Laurent Meillaud. Vous pourrez venir nous rejoindre pour partager des anecdotes et des moments inoubliables que vous avez passé aux Studios.

Mais tout d’abord, faisons un peu d’histoire : C’est le 9 mars 1963, que certains Tourangeaux ont pu assister à la toute première projection, à l’époque, il n’y avait qu’une seule et unique salle et une seule projection par jour. Quelques passionnés avaient pu voir le célèbre film d’Alfred Hitchcock « Psychose ».

Aujourd’hui avec 7 salles, le cinéma « Les Studios » est devenu l’un des plus importants complexes indépendant et associatif de toute la France.

Pour célébrer cet anniversaire, de très nombreux événements sont organisés jusqu’au 1er avril. Retrouvez tout le programme : ici .

Toute l’équipe du cinéma « les Studios » vous invite à participer à une grande soirée, ce samedi 18 mars à 18h00, avec la comédienne Lea Drucker, marraine de l’événement. Vous pourrez assister à la projection du film «J usqu’à la garde » le film coup de cœur de Léa Drucker, quelle a elle-même choisi.

Les cinémas Studio fêtent leur 60 ans - Tours