Le cinéma Opéraims ouvre ses portes ce mercredi

Reims, France

Tout beau, tout neuf ! Le cinema Opéraims ouvre ses portes ce mercredi, place d’Erlon, à Reims. Avec du retard, puisque le multiplexe de 11 salles devait ouvrir en début d'année. C’était un chantier compliqué, explique Benoit Labouret, maitre d'œuvre pour le cabinet BDL Architecture à Reims : « nous sommes sur un site existant, et il a fallu s’adapter en permanence, d’autant plus qu’on a fait une extension. C’était compliqué aussi parce que c’est la place d’Erlon, et on ne peut pas circuler comme on voudrait. Mais on y est arrivé, et on est content du résultat ».

L’Opéraims succède au Gaumont, qui a fermé en 2016, mais il est bien difficile de reconnaître les lieux, puisque tout a été refait à neuf.

Le hall © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Un hall d'accueil de 300 m2, des salles parfaitement équipées, le tout avec un style un peu rétro, qui rappelle la marquise art déco de la façade. Trois salles ne sont pas encore terminées. Ce sera le cas au plus tard pour les vacances de la Toussaint. Sur les 11 salles du multiplexe, quatre à cinq seront réservées au cinéma art et essai.