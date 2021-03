Le cinéma strasbourgeois "L'Odyssée" dans le classement des 50 plus belles salles de cinéma au monde

Le magazine culture britannique "Time Out" a classé la salle de "L'Odyssée" à Strasbourg à la 29e place des cinquante plus belles salles de cinéma au monde.

Des murs bleu clair aux moulures dorées et de confortables fauteuils rouges : la salle de projection du cinéma "L'Odyssée" vient d'obtenir la 29e place du classement des 50 plus belles salles de cinéma au monde, publié par le prestigieux magazine culturel britannique Time Out.

Un cinéma chargé d'histoire

Comme la ville de Strasbourg, le cinéma "L'Odyssée" fait partie de l'histoire. Construit en 1913 et inscrit aux monuments historiques depuis 1990, il est l'un des plus anciens cinémas de France. D'abord allemand, il a été baptisée "Union Theater" à son ouverture, d'après un cinéma du même nom situé sur la place Alexanderplatz de Berlin.

"Les Rencontres cinématographiques d’Alsace (RCA), qui ont contribué avec l'appui de la Ville de Strasbourg à la réouverture en 1992 de ce cinéma qui avait fermé en 1986 en raison des lois du marché, sont particulièrement fiers d'avoir rendu possible cette miraculeuse renaissance et d'avoir maintenu depuis 29 ans l'activité de ce lieu" écrit Faruk Gunaltay,Directeur-Programmateur de "L'Odyssée" dans un communiqué.

Malgré la crise sanitaire et le flou qui entoure la réouverture des cinéma, "L'Odyssée" travaille à la mise en place d'un Festival des Quartiers prévu pour le printemps 2021, en partenariat avec les Centres Socio-Culturels de L'Eurométropole de Strasbourg. Dès cet automne un Festival Transfrontalier du Cinéma Européen pourrait aussi voir le jour.