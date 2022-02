Près de 40 ans et toujours aussi populaire : le Cinémobile apporte le cinéma à la campagne

Avec le Cinémobile, le bonheur du cinéma est dans le pré. Depuis presque 40 ans, ce drôle de camion semi-remorque se déploie pour se transformer en salle obscure de 100 places. Unique en France, il sillonne les communes de la région et du Berry.

Le Cinémobile est un camion qui se déploie pour se transformer en salle de cinéma © Radio France - Justine Claux

Tous les mois, le Cinémobile s'arrête dans les petits villages de l'Indre et du Cher, qui ne disposent pas de cinéma, pour y diffuser les dernières nouveautés. Il reste une journée dans chaque commune, le temps de projeter trois films. Ce mardi 15 février, le cinémobile s'est installé sur la place du marché de Sainte-Sévère-sur-Indre. Il permet d'amener le cinéma en zone rurale.

Les cinémas fixes éloignés des zones rurales

A l'intérieur du camion, on se croirait dans une vraie salle de cinéma : les fauteuils rouges, le grand écran, il ne manque plus que les popcorn. La petite Livia, 8 ans, est installée au premier rang. Elle vient ici pour la première fois et n'en revient pas. "C'est incroyable, je ne pensais pas qu'un camion pouvait se transformer en cinéma", s'étonne la petite fille.

L'intérieur du camion ressemble à une véritable salle de cinéma © Radio France - Justine Claux

Pour Florence, qui amène régulièrement ses nièces, le Cinémobile en mode rural n'a que des avantages. "Je trouve ça bien qu'il puisse se déplacer dans les communes où il n'y a pas de cinéma, estime cette habitante de Sainte-Sévère. Ça nous permet de voir des films qui passent en sortie nationale".

Un avis partagé par Murielle, une habituée, qui rappelle également qu'aller au cinéma quand on ne vit pas dans une grande ville prend du temps. Le cinéma le plus proche se trouve à 15 kilomètres. "Châteauroux, La Châtre, Guéret, Montluçon, c'est vraiment loin d'aller là-bas, alors qu'ici, c'est le cinéma qui vient à nous, c'est vraiment hyper pratique", assure cette grand-mère.

"Apporter la culture en milieu rural"

Au-delà de partager sa passion du septième art, Jozef Sierpinski, régisseur du Cinémobile, a surtout l'impression de rendre service au public. "Le but, c'est d'apporter la culture en milieu rural, parce que sinon, il n'y a rien, explique-t-il. Les gens sont obligés de prendre leur voiture et de faire 20, voire 30 kilomètres pour avoir accès à un cinéma. Des fois, on est la seule animation du village".

Le cinémobile va dans des villages éloignés d'une salle de cinéma fixe pour donner accès à tous les habitants de la région à une offre cinématographique. "On veut qu'ils aient accès à des films d'actualité, que ce soit des films populaires ou commerciaux, mais aussi à une offre jeune public et art et essai", ajoute Emilie Parey, responsable du service diffusion à l'agence culturelle Ciclic en Centre-Val de Loire.

Depuis presque 40 ans, le Cinémobile traverse, au moins une fois par mois, une quinzaine de communes du Berry, comme Sancerre, Graçay et Nérondes dans le Cher mais également Eguzon, Levroux ou encore Valençay dans l'Indre.

Avant de quitter nos départements, le Cinémobile va passer dans le Cher ce mercredi 16 février à Châteaumeillant et ce jeudi 17 février à Lignières. La première séance est à 14h, la suivante à 16h15 et la dernière à 20h30. Pour retrouver les films à l'affiche et les horaires : lien ici.

La popularité du Cinémobile ne démord pas

Malgré l'arrivée des plateformes de streaming, le Cinémobile est toujours aussi populaire. A Sainte-Sévère-sur-Indre, la salle de 100 places étaient quasiment pleine. Les familles sont venues nombreuses pour voir "Encanto", le dernier Disney.

Si la fréquentation est en baisse à cause de la crise sanitaire, le cinémobile a tout de même réalisé plus de 23.000 entrées dans la région Centre-Val de Loire, l'année dernière.