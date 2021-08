Le Cinéum ouvre ce mardi soir à Cannes-La Bocca

Un peu plus de deux semaines après le Festival de Cannes, le Cineum, le tout nouveau multiplexe situé dans le quartier de La Bocca ouvre ce mardi soir.

Le nouveau lieu de culture du quartier de La Bocca est signé Rudy Riciotti et il ouvre ce mardi 3 août au soir. Pour l'arrivée du public, toutes les salles ne seront pas ouvertes, seulement sept sur douze mais il y a déjà de quoi faire. Vous pourrez vous allonger dans des fauteuils rouges dépliants.

Parmi les films proposés ce soir, il y a la palme d'or du Festival de Cannes 2021, Titane. Le long métrage réalisé par Julia Ducournau sera diffusé à partir de 22h15. Le film OSS 117 - Alerte rouge en Afrique noire sera diffusé en avant première à 19h30 et à 22h25. Le long métrage The Suicide Squad sera diffusé à partir de 19h et 22h10.

Le Cineum est adossé à un nouveau campus audiovisuel qui doit accueillir 900 premiers étudiants en septembre 2021. Un projet cofinancé par la mairie de Cannes et son agglomération pour capitaliser sur le renom du célèbre festival. Retrouvez toute la programmation sur le site du Cineum.