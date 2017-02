Le cirque Bouglione ouvre les portes de sa ménagerie

Les animaux sont souvent les véritables stars des cirques pour bon nombre d'enfants, mais beaucoup d'entre vous s'indignent de leurs conditions de vie dans ces conditions. France Bleu Maine est allé dans les coulisses du cirque Bouglione pour évoquer le sujet avec leurs dresseurs.

Doit-on interdire les animaux dans les cirques ? C'est une revendication de nombreuses associations comme 30 millions d'amis. Beaucoup de gens dénoncent régulièrement les conditions de vie qu'ils estiment terribles pour ces animaux dans les cirques itinérants, avec des trajets en camion, l'attente dans les cages entre les représentations. Une image que le cirque Bouglione aimerait casser. Pour cela ses dresseurs ont ouvert leurs portes à France Bleu Maine.

Des animaux "bien traités" assure le responsable des relations publiques

Joël Rehde, chargé des relations publiques du cirque Bouglione, assure que tous les animaux sont bien traités. Les réglementations sont très strictes. Les félins par exemple ont un grand espace extérieur grillagé, une piscine ainsi que des troncs pour se faire les griffes. L'hiver, les cages dans lesquelles ils dorment sont chauffées. Les éléphants et les chevaux, eux, vivent sous de grandes tentes. Elles sont chauffées pour les éléphants, qui ont besoin d'une température comprise entre 20 et 25 degrés. Et juste à côté de chacun de ces espaces, on trouve la caravane des dresseurs, au plus près de leurs animaux de jour comme de nuit donc.

Les félins sont tous nés en captivité, les animaux sauvages sont interdits aujourd'hui. Et chacun d'eux a été élevé au biberon dans la caravane de notre dresseur

Tous ces animaux sont nés en captivité, insiste Joël Rehde. "Il n'est pas question de tenter de dresser des animaux sauvages, d'ailleurs c'est interdit. Nos animaux vivent en captivité depuis plusieurs générations. Ils sont habitués au contact humain." Concernant le transport, souvent critiqué par les associations de protection des animaux, le cirque assure que cela ne stresse pas plus que cela les animaux, habitués depuis leur plus jeune âge à voyager dans des camions. Les félins de leur côté sont filmés pendant tout le trajet, le conducteur les voit, et s'arrête au moindre signe inhabituel. Et lorsqu'on demande à Joël Rehde si ce n'est pas perturbant tout de même pour les éléphants, il assure que non en s'appuyant sur des études réalisées en Allemagne. Bien sûr, d'autres études sont moins catégoriques et affirment plutôt le contraire.

Baby, l'éléphante d'Asie âgée de 45 ans, est l'une des stars de la tournée d'hiver du cirque Bouglione © Radio France - Kévin Blondelle

L'image des cirques d'antan a vécu

Il y a bien longtemps qu'on ne voit plus de lions féroces sauter dans un cercle de feu ou de singes malicieux réaliser des tours. En tout cas pas dans les grands cirques, jure Joël Rehde. "C'est fini tout ça, ce sont des images qui datent de 40 ou 50 ans en arrière. Peut-être que certains petits cirques abusent aujourd'hui, mais c'est une minorité." Avant d'insister : "nos dresseurs à nous sont des pédagogues, pas des dompteurs. L'image du dresseur qui fouette les tigres date de l'époque où les animaux étaient adoptés à l'état sauvage. Ce n'est plus le cas, aujourd'hui tous les tours que vous pouvez voir sont des activités naturelles pour ces animaux. par exemple, beaucoup dénoncent le fait qu'on demande aux éléphants de se mettre debout, en assurant que c'est dangereux pour eux. Mais regardez les documentaires animaliers, c'est exactement ce qu'ils font à l'état sauvage pour manger les meilleures feuilles en haut des arbres".

On peut être contre la captivité des animaux, mais il faut être objectif

Tom, le dresseur de félins comprend tout à fait les réticences de certains. "Je n'ai rien contre ça, on peut être contre la captivité des animaux, c'est quelques chose de personnel et je le comprends. Mais il faut être objectif et ne pas déformer la réalité. j'aime autant les animaux que ces gens-là. Pourquoi est-ce que je maltraiterais mes tigres par exemple alors que je vis avec eux tous les jours et que j'ai besoin qu'ils soient épanouis sur scène ?"

Pour ceux qui sont toujours réticents à l'idée d'aller voir un cirque avec des animaux ou à y emmener leurs enfants, sachez que certains n'en ont aucun. Il en existe plus d'une vingtaine en France.