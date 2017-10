Le cirque Christiana Zavatta expulsé de Limoges ?

Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, la mairie a demandé à la préfecture d'expulser la troupe, installée près du Palais des sports de Beaublanc sans autorisation.

Le chapiteau est dressé à deux pas du Palais des sports de Beaublanc, avec ses chameaux russes, ses poneys et ses biquettes. Et si la troupe a l'intention de donner des spectacles durant toutes les vacances, elle pourrait plier bagages plus vite que prévu, puisque la mairie a transmis une demande d'expulsion à la préfecture. Le lieu ne serait pas aux normes pour l'écoulement des eaux usées, et la sécurité n'a pas été vérifiée.

Pourtant le cirque, dès janvier, avait demandé à pouvoir s'installer près du Parc des Expositions, c'est là que les cirques s'installent d'habitude, mais la mairie avait dit non. La municipalité refuse de commenter mais pour les membres de Zavatta, pas de doute : ce refus est lié a la grogne de certaines associations, qui ne veulent plus d'animaux en captivité dans les cirques.

Le cirque est installé à deux pas du Palais des sports, sans autorisation © Radio France - Thomas Larabi

27 pays ont déjà interdit les numéros avec des animaux

Le légendaire Bouglione a d'ailleurs récemment retiré les animaux de ses spectacles, et 27 pays ont déjà interdit cette pratique. En attendant la décision de la préfecture, les bêtes paissent, paisibles, sous l’œil ravi de nombreux enfants. Il faut dire que les lamas et les chameaux russes, ça change un tout petit peu des vaches.