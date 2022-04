Le cirque contemporain à l'honneur dans la métropole dijonnaise jusqu'au 27 avril

Jeudi 14 avril, a débuté la 14ème édition du festival Prise de Cirq dans la métropole de Dijon. Au programme du cirque nouvelle génération qui fait la part belle à la poésie et qui allie prouesses d'acrobates et théâtre. Ces spectacles attirent chaque année entre 6 et 8.000 amateurs.