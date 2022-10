Le cirque Zavatta doit quitter les Allées de l'Oulle à Avignon sur décision du tribunal administratif de Nîmes

Bien visible avec son chapiteau rouge et jaune, le cirque Zavatta-Prein doit désormais quitter les Allées de l'Oulle à Avignon suite à une décision du tribunal administratif de Nîmes. La justice ordonne au cirque de partir d'ici le 28 octobre, car il est installé sur ce terrain depuis le 17 octobre sans autorisation d'occupation du domaine public délivrée par la mairie, et alors que ce terrain se trouve en zone inondable "en période de saison des pluies" et qu'il n'y a pas "d'installation appropriée pour l'évacuation des eaux usées et des déchets, et ce, en dépit de la présence d'animaux, de personnels et du public à accueillir". Le tribunal souligne également que le cirque Zavatta-Prein n'est pas assuré pour recevoir un public de 300 personnes. Si le cirque ne quitte pas le lieu avant le 28 octobre, il s'expose à une astreinte financière de 500 euros par jour de retard.

