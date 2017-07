Le "Cléry son & lumière" débute sa dernière saison sur le thème de la Renaissance

Le thème du grand spectacle son et lumière, devenu une institution depuis son lancement en 1996, change tous les quatre ans. La troupe s'est transformée en famille au fil des années et certaines vocations se sont créées.

L'association 'Cléry raconte' repart en 2017 pour huit spectacles étalés sur trois week-end à partir du samedi 15 juillet. Depuis 2015, ils se déroulent sur la commune de Dry, à côté de Cléry Saint-André, après une pause d'un an et un court passage d'un an à Saint-Hilaire Saint-Mesmin. C'est d'ailleurs à Cléry Saint-André qu'est né le grand show sons et lumières en 1996. Le fil conducteur est de raconter des périodes de l'Histoire avec un point de vue local.

Le Val de Loire centre du monde au début du XVIe siècle

Traditionnellement, chaque spectacle a une durée de vie de quatre ans. Celui qui a débuté en 2014 traite du thème de la Renaissance et en est donc à sa quatrième et dernière année. Il couvre une période de quarante ans, entre 1498 et 1537, où les rois de France étaient installés dans les châteaux du Val de Loire. Pour Olivier Jouin, co-metteur en scène avec Franck Jublot, la région était alors "le centre du monde".

Ma fille a fait des études de couture parce qu'elle a commencée à faire des costumes dans l'association. Maintenant, elle est couturière - Franck Aguenier, figurant et trésorier de 'Cléry raconte'

En 20 ans, la troupe de 'Cléry raconte' est devenue une famille. Certains y sont depuis toujours et pour d'autres, le spectacle sons et lumières a changé leur vie. Franck Aguenier fait partie des plus de 200 bénévoles depuis une dizaine d'années. Boulanger de formation, il s'est rapidement pris au jeu. D'ailleurs "sans cette passion-là, il manquerait quelque chose quand même, l'été deviendrait fade" avoue-t-il avec un grand sourire.

D'ailleurs, il est devenu comptable après s'être engagé comme trésorier de l'association. "Cela demande beaucoup d'implication tout au long de l'année mais j'ai rapidement adoré. J'ai pu m'épanouir professionnellement en changeant de métier" confie Franck. "Ma fille a fait des études de couture parce qu'elle a commencée à faire des costumes dans l'association. Maintenant, elle est couturière". Trois techniciens sont même devenus des professionnels du métier, en tant qu'intermittent du spectacle.

Le point commun de la plupart des bénévoles est l'attachement qu'ils ont à leur région et à l'Histoire à l'image de Cédric Lamarque, le grand chambellan du Louis XII.

Passionné d'Histoire, Cédric Lamarque voulait devenir chevalier en étant enfant. Il l'est devenu quelques années plus tard grâce au 'Cléry son & lumière'. Copier

Responsable de la restauration, Marie-Pascale Moreau est aussi figurante. © Radio France - Guillaume Drechsler

Marie-Pascale Moreau est présente depuis le début en 1996. Figurante sur scène, elle est une personne incontournable en coulisses. La responsable de la restauration a vu des enfants de la troupe devenir des adultes. Depuis peu, elle joue même aux côtés de sa petite-fille âgée de 5 ans. Mamie à la retraite, elle aime retrouver ses copains avec leur bonne humeur.

"On s'entraide, on avance tous dans un objectif commun qui est la réussite du spectacle" explique-t-elle timidement. "On connait tous nos problèmes, nos faiblesses, mais on est tous là pour se soutenir et pour avancer avec le sourire. Finalement, une fois en costume, que l'on soit médecin, retraité ou plombier, il n'y a plus d'étiquette. On fait le spectacle pour l'amour du spectacle".