Le clin d'oeil du groupe de rock Muse à la créatrice mayennaise de Bliss au Stade de France

Matthew Bellamy et Muse, en plus d'avoir livré une incroyable prestation à Paris, ont rendu hommage ... à une Mayennaise !

Département Mayenne, France

Elle a vécu un sacré "Bliss" (bonheur absolu) en français. Samedi soir, Mélanie Péron a entendu son nom de la bouche de Matthew Bellamy, le chanteur du groupe Muse, connu sur toute la planète et actuellement en tournée (Simulation Theory World Tour). Un sacré clin d’œil, juste avant l'interprétation du titre Bliss (2001) devant plus de 60.000 spectateurs à Paris au Stade de France.

"C'était aussi génial et dingue qu'inattendu ... fou... extraordinaire. Je ne m'y attendais pas du tout" explique la Mayennaise, estomaqué alors qu'elle se trouvait justement dans la fosse lors du concert, passionnée de Muse qu'elle est depuis des années. Son casque de réalité virtuelle et l'application porte le nom de Bliss en référence au groupe anglais. Un casque qu'elle a créé en 2010, après le décès de son conjoint d'une leucémie. Cette application doit soulager les patients atteints d'une longue maladie et égayer leur quotidien pendant une hospitalisation.

"Manifestement Muse en a entendu parler" Copier

Pourquoi cet hommage ?

Si Mélanie Péron explique qu'elle a été surprise par cet hommage de la rockstar, la créatrice de l'entreprise sociale L'effet Papillon confie avoir déjà été en contact avec le manager du groupe. La nouvelle tournée de Muse se veut néo-futuriste. Matthew Bellamy, le chanteur, porte un casque lumineux sur plusieurs chansons en concert. Alors Muse serait-il intéressé par le casque mayennais Bliss ? Mélanie Péron entretient volontairement le mystère. "On vous invitera à une conférence de presse si l'on a des choses à vous annoncer" plaisante-t-elle.