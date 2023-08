Le clip de la braderie de Lille n'en finit pas de faire le buzz

La vidéo dure 50 secondes: on y voit une sosie de Dalida danser dans les rues de Lille et chanter "Laissez-moi brader" sur l'air de "Laissez-moi danser". C'est une sosie professionnelle, Sandy Sims, qui s'est prêtée au jeu. Et ça marche, ou plus exactement, ça cartonne! La vidéo a été mise en ligne le 18 août, et au dernier comptage effectué le vendredi 25 août, elle cumulait plus d'un million de vues sur les différentes plateformes.

Cette campagne de communication décalée plaît beaucoup à Zoé: "Je trouve ça trop drôle! C'est amusant, ça annonce déjà un peu la couleur de la braderie!". Un enthousiasme partagé par Diana: "Il y a du kitch dans la Nord! Ca fait partie de la culture, c'est bien à l'image de la culture du Nord!". Et sur les réseaux sociaux, les commentaires sont globalement très positifs. Pour certains, la ville a voulu faire le buzz, et tant mieux, c'est réussi, quand d'autres estiment qua ça donne un coup de jeune à une institution.

Certains toutefois ne goûtent pas trop le second degré de la vidéo. C'est le cas de Florian Reina par exemple, qui travaille à la boutique Souvenirs Lille, dans le centre de Lille. Il trouve ce clip "malaisant", estime qu'il y a encore trop de clichés sur le Nord et que cette vidéo ne va pas arranger les choses.

Faire en sorte qu'on se souvienne de la braderie 2023

Ces critiques ne chagrinent pas Baptiste Monnot, le directeur de la communication à la ville de Lille. Il rappelle que ce clip vient en plus des sept affiches consacrées à la braderie, elles aussi sur le thème de chansons dont les paroles ont été détournées avec notamment "Bradé comme jamais", "Ca brade pour moi moi moi moi" ou encore "Fripes from Desire". L'objectif, explique-t-il, était de fédérer et aussi de trouver un marqueur pour cette édition 2023: "C'est un peu l'épice de l'édition 2023! On essaye de raconter une histoire qui ajoute un élément de partage entre les gens.". Son souhait? Que les gens se disent "Tiens, tu te souviens de la braderie 2023? C'était la braderie de Laissez-moi brader!". Et il assure avoir déjà, avec son équipe, quelques unes pour les prochaines éditions!